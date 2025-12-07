Скидки
Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо на турнире 323 в Лас--Вегасе (США) проиграл своему соотечественнику Пэйтону Талботту единогласным решением судей и завершил профессиональную карьеру.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Генри Сехудо
Окончено
UD
Пэйтон Талботт

У Сехудо 16 побед и шесть поражений в профессиональных поединках. Ему 38 лет. После сегодняшнего поражения Генри трогательно поблагодарил главу промоушена Дану Уайта за предоставленную возможность. Также американец в октагоне попрощался с известным менеджером Али Абдель-Азизом.

Напомним, Сехудо был двойным чемпионом UFC — в легчайшем и наилегчайшем весах, защитил оба пояса и побеждал целый ряд именитых бойцов. Он также является победителем Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе.

