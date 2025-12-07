Александр Пантожа получил жуткую травму на первых секундах боя и проиграл пояс Вану

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходит номерной турнир UFC 323. В соглавном событии спортивного мероприятия чемпион промоушена в наилегчайшем весе Александр Пантожа (Бразилия) защищал пояс в поединке с Джошуа Ваном (Мьянма).

Бой продлился несколько секунд и завершился курьёзной победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Таким образом, Пантожа потерял пояс. Джошуа Ван — новый чемпион. Бразилец потерпел шестое поражение в карьере и прервал серию из восьми побед.

У Вана 20 побед и два поражения в ММА.