UFC 323: онлайн-трансляция турнира с боем Ян — Двалишвили началась на «Чемпионате»

Комментарии

Титульный бой на турнире UFC 323 между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC Петром Яном в категории до 61 кг начался, бойцы выходят в октагон. «Чемпионат» начал вести прямую онлайн-трансляцию. Поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Идёт
Пётр Ян

Напомним, их первый бой состоялся весной 2023 года — тогда судьи единогласным решением присудили победу Мерабу Двалишвили. Сейчас в профессиональном рекорде ММА у Петра Яна 19 выигранных боёв при пяти поражениях, а в активе Двалишвили — 21 победа и четыре поражения. В своём последнем выступлении Ян одолел Маркуса Макги, тогда как Мераб взял верх над Кори Сэндхагеном.

