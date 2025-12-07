UFC 323: онлайн-трансляция турнира с боем Ян — Двалишвили началась на «Чемпионате»

Титульный бой на турнире UFC 323 между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC Петром Яном в категории до 61 кг начался, бойцы выходят в октагон. «Чемпионат» начал вести прямую онлайн-трансляцию. Поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Напомним, их первый бой состоялся весной 2023 года — тогда судьи единогласным решением присудили победу Мерабу Двалишвили. Сейчас в профессиональном рекорде ММА у Петра Яна 19 выигранных боёв при пяти поражениях, а в активе Двалишвили — 21 победа и четыре поражения. В своём последнем выступлении Ян одолел Маркуса Макги, тогда как Мераб взял верх над Кори Сэндхагеном.