Пётр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою в легчайшем весе прошёл титульный поединок — бой-реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей (49–46, 49–46, 48–47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

Соперники уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её. У Мераба Двалишвили — 20 побед и пять поражений. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.