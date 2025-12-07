Скидки
Видео: Пётр Ян вышел на титульный бой с российским флагом

Появилось видео, на котором запечатлено, как бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян выходит в октагон перед поединком с грузином Мерабом Двалишвили.

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою в легчайшем весе прошёл титульный поединок — бой-реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс. На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА.

