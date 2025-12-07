Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Привет моей стране России». Пётр Ян прокомментировал победу над Двалишвили на UFC 323

«Привет моей стране России». Пётр Ян прокомментировал победу над Двалишвили на UFC 323
Комментарии

32-летний российский боец Пётр Ян поделился эмоциями после победы в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Спасибо большое, Лас-Вегас. Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, я очень рад, спасибо болельщикам! Я очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу отдать должное их команде. Я дрался дважды с Алджо, дважды с Мерабом. У них очень сильная команда.

Хочу сказать привет моей стране России, всем болельщикам по всему миру, своей семье. Спасибо всем ребятам, которые мне помогали, они со мной в сложные и в хорошие моменты. UFC изменил мою жизнь, спасибо!» — сказал Ян после боя.

Материалы по теме
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android