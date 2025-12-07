«Привет моей стране России». Пётр Ян прокомментировал победу над Двалишвили на UFC 323

32-летний российский боец Пётр Ян поделился эмоциями после победы в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Спасибо большое, Лас-Вегас. Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, я очень рад, спасибо болельщикам! Я очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу отдать должное их команде. Я дрался дважды с Алджо, дважды с Мерабом. У них очень сильная команда.

Хочу сказать привет моей стране России, всем болельщикам по всему миру, своей семье. Спасибо всем ребятам, которые мне помогали, они со мной в сложные и в хорошие моменты. UFC изменил мою жизнь, спасибо!» — сказал Ян после боя.