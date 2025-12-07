Скидки
Бокс/ММА

Опубликованы судейские записки боя Петра Яна и Мераба Двалишвили на турнире UFC 323


Комментарии

Появились судейские записки боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 7 декабря. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян
Судейские карточки



Фото: UFC

Один арбитр поставил 47-48. Два других рефери — 46-49.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её. У Мераба Двалишвили — 20 побед и пять поражений. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.

