Опубликованы судейские записки боя Петра Яна и Мераба Двалишвили на турнире UFC 323

Появились судейские записки боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 7 декабря. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

Судейские карточки Фото: UFC

Один арбитр поставил 47-48. Два других рефери — 46-49.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её. У Мераба Двалишвили — 20 побед и пять поражений. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.