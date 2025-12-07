Скидки
Пётр Ян первым из российских бойцов смог вернуть себе титул чемпиона UFC

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 323, в главном поединке которого встречались грузинский боец Мераб Двалишвили и россиянин Пётр Ян. На кону боя стоял титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Таким образом, Ян первым из российских бойцов смог вернуть себе титул чемпиона лиги после утраты.

Напомним, впервые Ян стал чемпионом в 2020 году, однако уже в следующем поединке, прошедшем в марте 2021 года, уступил Алджамейну Стерлингу, утратив титул.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её. У Мераба Двалишвили 20 побед и четыре поражения. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.

