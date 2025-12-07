Пётр Ян вернул себе пояс UFC в легчайшем весе

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 323, в главном поединке которого встречались грузинский боец Мераб Двалишвили и россиянин Пётр Ян. На кону боя стоял титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей.

Таким образом, Ян вновь стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.

Напомним, впервые Ян стал чемпионом в 2020 году, однако уже в следующем поединке, прошедшем в марте 2021 года, уступил Алджамейну Стерлингу, утратив титул.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене. У Мераба Двалишвили 20 побед и четыре поражения. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.