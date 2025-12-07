Пётр Ян прервал рекордную победную серию Мераба Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прервал рекордную серию побед Мераба Двалишвили в легчайшем весе. Ранее Ян одержал победу в поединке с Двалишвили единогласным решением судей и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

Серия побед Мераба Двалишвили составляла до этого боя 14 поединков, что являлось рекордом для легчайшего веса и четвёртым результатом в лиге вне зависимости от весовой категории.

Этот поединок стал вторым между бойцами. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене. У Мераба Двалишвили 20 побед и четыре поражения. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.