Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян прервал рекордную победную серию Мераба Двалишвили

Пётр Ян прервал рекордную победную серию Мераба Двалишвили
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прервал рекордную серию побед Мераба Двалишвили в легчайшем весе. Ранее Ян одержал победу в поединке с Двалишвили единогласным решением судей и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Серия побед Мераба Двалишвили составляла до этого боя 14 поединков, что являлось рекордом для легчайшего веса и четвёртым результатом в лиге вне зависимости от весовой категории.

Этот поединок стал вторым между бойцами. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене. У Мераба Двалишвили 20 побед и четыре поражения. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.

Материалы по теме
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android