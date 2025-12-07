Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили проиграл первый бой с апреля 2018 года, уступив Петру Яну

Мераб Двалишвили проиграл первый бой с апреля 2018 года, уступив Петру Яну
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян нанёс первое поражение грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили с апреля 2018 года. До этого поединка Мераб шёл на серии из 14 побед.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Серия Двалишвили являлась рекордной для легчайшего веса и четвёртым результатом в лиге вне зависимости от весовой категории.

Это поражение стало для Двалишвили пятым в карьере — последний проигранный поединок Мераб провёл 21 апреля 2018 года, уступив Рики Симону. Примечательно, что то поражение стало для Мераба вторым в первых двух боях в UFC.

Этот поединок стал вторым между бойцами. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

Материалы по теме
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android