Мераб Двалишвили проиграл первый бой с апреля 2018 года, уступив Петру Яну

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян нанёс первое поражение грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили с апреля 2018 года. До этого поединка Мераб шёл на серии из 14 побед.

Серия Двалишвили являлась рекордной для легчайшего веса и четвёртым результатом в лиге вне зависимости от весовой категории.

Это поражение стало для Двалишвили пятым в карьере — последний проигранный поединок Мераб провёл 21 апреля 2018 года, уступив Рики Симону. Примечательно, что то поражение стало для Мераба вторым в первых двух боях в UFC.

Этот поединок стал вторым между бойцами. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.