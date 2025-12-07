Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Пётр Ян покинул октагон с российским флагом после победы над Двалишвили

Видео: Пётр Ян покинул октагон с российским флагом после победы над Двалишвили
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как россиянин Пётр Ян после победы над грузином Мерабом Двалишвили покидает октагон с российским флагом и поясом.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Турнир состоялся В Лас-Вегасе (США) в ночь с 6 на 7 декабря. На кону боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили стоял титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Напомним, впервые Пётр Ян стал чемпионом в июле 2020 года, однако уже в следующем поединке, который состоялся в марте 2021 года, был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в голову соперника, находившегося на трёх точках опоры, из-за чего и утратил титул.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян разнёс Двалишвили и отобрал титул! Реванш удался! LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян разнёс Двалишвили и отобрал титул! Реванш удался! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android