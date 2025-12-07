Видео: Пётр Ян покинул октагон с российским флагом после победы над Двалишвили

Появилось видео, на котором запечатлено, как россиянин Пётр Ян после победы над грузином Мерабом Двалишвили покидает октагон с российским флагом и поясом.

Турнир состоялся В Лас-Вегасе (США) в ночь с 6 на 7 декабря. На кону боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили стоял титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Напомним, впервые Пётр Ян стал чемпионом в июле 2020 года, однако уже в следующем поединке, который состоялся в марте 2021 года, был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в голову соперника, находившегося на трёх точках опоры, из-за чего и утратил титул.