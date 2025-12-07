«Я не хотел драться скучно». Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна на UFC 323

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили прокомментировал поражение в титульном поединке с россиянином Петром Яном на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Я пытался дать зрелище и проиграл. У него план был лучше. Поздравления ему, но я хочу реванш. Мне всегда тяжело делать вес, так как я гоняю по своему методу, не доверяю диетологам, но я не хочу искать отговорки. Я пытался драться зрелищно, все довольны — это главное. Я не хотел бороться, драться скучно. Я хотел драться с ним, и сегодня он был лучше», — сказал грузин в октагоне после боя.

Бой Яна и Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.