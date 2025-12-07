Ян бурно праздновал с флагом, показывал сердце и катался на плечах. Фото победы в реванше

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир года UFC 323. В главном бою в легчайшем весе прошёл титульный поединок — бой-реванш между Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

Ранее Ян и Двалишвили встречались в 2023 году, тогда единогласным решением судей победил грузинский спортсмен.

Лучшие фото с боя Петра Яна и Мераба Двалишвили — в фотоподборке «Чемпионата».

На счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Он прервал победную серию Двалишвили, насчитывающую 14 выигранных поединков.