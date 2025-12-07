«Ты один из величайших». Ислам Махачев поддержал Двалишвили после поражения от Петра Яна

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу соотечественника Петра Яна в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

«Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо заходил в клетку. Поздравляю. Петя, ты заслужил это», — написал Махачев в социальной сети X.

Сам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионство в полусреднем весе.