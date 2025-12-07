Пётр Ян вышел на третье место по победам среди россиян в UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал 12-ю победу в UFC, нанеся поражение грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в титульном поединке на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Таким образом, Ян вышел на третье место среди россиян по количеству побед в UFC.

Рекордсменом по количеству побед в UFC среди россиян является Ислам Махачев, одержавший 17 побед в лиге. По 13 побед на счету Хабиба Нурмагомедова и Александра Волкова, 12 побед на свой счёт записали Деннис Зифер и Магомед Анкалаев. Именно с ними теперь сравнялся Ян.

Этот поединок стал вторым между бойцами. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.