Все результаты турнира UFC 323, на котором Пётр Ян победил Мераба Двалишвили
В Лас-Вегасе (США) завершился бойцовский турнир UFC 323.
В главном бою вечера россиянин Пётр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе.
В соглавном событии Джошуа Ван победил Александра Пантожу техническим нокаутом в первом раунде и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.
Результаты турнира UFC 323:
- Пётр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе.
- Джошуа Ван победил Александра Пантожу техническим нокаутом (раунд 1, 0:26) и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.
- Тацуро Таира победил Брэндона Морено техническим нокаутом (раунд 2, 2:24).
- Пэйтон Талботт победил Генри Сехудо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Решением большинства судей бой Яна Блаховича и Богдана Гуськова закончился вничью (29-28, 28-28, 28-28).
- Мануэль Торрес победил Гранта Доусона нокаутом (раунд 1, 2:25).
- Крис Данкан победил Терренса Маккинни удушающим приёмом (раунд 1, 2:30).
- Мэйси Барбер победила Карину Силву единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
- Фарес Зиам победил Назима Садыхова техническим нокаутом (раунд 2, 4:59).
- Брунно Феррейра победил Марвина Веттори единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Джалин Тёрнер победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом (раунд 1, 2:24).
- Иво Бараневски победил Ибо Аслана нокаутом (раунд 1, 1:29).
- Мансур Абдул-Малик победил Антонио Троколи удушающим приёмом (раунд 1, 1:09).
- Майрон Сантос победил Мухаммада Наимова техническим нокаутом (раунд 3, 0:21).
