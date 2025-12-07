Скидки
UFC 323: результаты боев, кто победил

Все результаты турнира UFC 323, на котором Пётр Ян победил Мераба Двалишвили
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) завершился бойцовский турнир UFC 323.

В главном бою вечера россиянин Пётр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

В соглавном событии Джошуа Ван победил Александра Пантожу техническим нокаутом в первом раунде и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

Результаты турнира UFC 323:

  • Пётр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе.
  • Джошуа Ван победил Александра Пантожу техническим нокаутом (раунд 1, 0:26) и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.
  • Тацуро Таира победил Брэндона Морено техническим нокаутом (раунд 2, 2:24).
  • Пэйтон Талботт победил Генри Сехудо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
  • Решением большинства судей бой Яна Блаховича и Богдана Гуськова закончился вничью (29-28, 28-28, 28-28).
  • Мануэль Торрес победил Гранта Доусона нокаутом (раунд 1, 2:25).
  • Крис Данкан победил Терренса Маккинни удушающим приёмом (раунд 1, 2:30).
  • Мэйси Барбер победила Карину Силву единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
  • Фарес Зиам победил Назима Садыхова техническим нокаутом (раунд 2, 4:59).
  • Брунно Феррейра победил Марвина Веттори единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Джалин Тёрнер победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом (раунд 1, 2:24).
  • Иво Бараневски победил Ибо Аслана нокаутом (раунд 1, 1:29).
  • Мансур Абдул-Малик победил Антонио Троколи удушающим приёмом (раунд 1, 1:09).
  • Майрон Сантос победил Мухаммада Наимова техническим нокаутом (раунд 3, 0:21).
