Все результаты турнира UFC 323, на котором Пётр Ян победил Мераба Двалишвили

В Лас-Вегасе (США) завершился бойцовский турнир UFC 323.

В главном бою вечера россиянин Пётр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

В соглавном событии Джошуа Ван победил Александра Пантожу техническим нокаутом в первом раунде и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.

Результаты турнира UFC 323: