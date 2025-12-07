Пётр Ян одержал третью победу в титульном поединке UFC в карьере

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал третью победу в титульном поединке в UFC, нанеся поражение грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили на турнире UFC 323, прошедшем в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря.

Ранее Ян побеждал в титульных поединках 12 июля 2020 года — тогда Ян нанёс поражение бразильцу Жозе Альдо, впервые став чемпионом лиги в легчайшем весе. Однако уже в следующем поединке он проиграл титул Алджамейну Стерлингу.

30 октября 2021 года Ян стал временным чемпионом промоушена, победив Кори Сэндхагена, однако в бою за регулярный пояс снова проиграл Стерлингу.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.