Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян одержал третью победу в титульном поединке UFC в карьере

Пётр Ян одержал третью победу в титульном поединке UFC в карьере
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал третью победу в титульном поединке в UFC, нанеся поражение грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили на турнире UFC 323, прошедшем в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Ранее Ян побеждал в титульных поединках 12 июля 2020 года — тогда Ян нанёс поражение бразильцу Жозе Альдо, впервые став чемпионом лиги в легчайшем весе. Однако уже в следующем поединке он проиграл титул Алджамейну Стерлингу.

30 октября 2021 года Ян стал временным чемпионом промоушена, победив Кори Сэндхагена, однако в бою за регулярный пояс снова проиграл Стерлингу.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

Материалы по теме
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android