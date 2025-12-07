«Россия, привет! Мы это сделали!» Пётр Ян обратился к фанатам после победы над Двалишвили

32-летний российский боец Пётр Ян обратился к болельщикам после победы в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

«Россия, всем привет! Спасибо большое всем болельщикам. Мы это сделали! Семья моя – мамочка, Юлечка, дети, я вас люблю», — сказал Пётр Ян.

Этот поединок стал вторым между бойцами. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.