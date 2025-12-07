Скидки
Бокс/ММА

Пётр Ян вышел на третье место в легчайшем весе UFC по количеству побед

Пётр Ян вышел на третье место в легчайшем весе UFC по количеству побед
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян вышел на третье место в легчайшем дивизионе UFC по количеству побед. Успех Яна в титульном поединке с Мерабом Двалишвили стал 12-м в карьере россиянина.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Рекордсменом по победам в легчайшем весе лиги является Алджамейн Стерлинг, на счету которого 17 выигранных поединков. По 13 боёв в лиге выигрывали Ти Джей Диллашоу, Марлон Вера и Мераб Двалишвили. Мераб шёл на серии из 14 побед, но одну из них одержал в промежуточном весе — над Густаво Лопесом в июне 2020 года.

Ян сравнялся по показателю побед в дивизионе с Рафаэлем Ассунсао.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

