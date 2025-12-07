«Деклассировал Мераба». Штырков отреагировал на победу Петра Яна над Двалишвили

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков отреагировал на победу Петра Яна в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

«Поздравляем Петю с победой. Лучшая защита от тейкдаунов. Плюс сам показал уровень борьбы наивысший. Тейкдаунов сделал больше, перебил в стойке. Я считаю, деклассировал Мераба во всех его сильных сторонах и навязал свой бой, свой темп. Вот результат», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.