Пётр Ян одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах

Пётр Ян одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах, нанеся поражение Мерабу Двалишвили в титульном поединке на турнире UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Пётр Ян первый поединок в профессиональных ММА провёл в декабре 2014 года, тогда его соперником на турнире Eurasian Fighting Championship — Baikal Fight был Мурад Бакиев.

Ян перешёл в UFC с рекордом девять побед и одно поражение в 2018 году. В промоушене на счету Яна 12 побед и четыре поражения.

Напомним, этот поединок с Двалишвили стал вторым между бойцами. Первый бой между ними прошёл в марте 2023 года и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

