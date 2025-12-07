Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах, нанеся поражение Мерабу Двалишвили в титульном поединке на турнире UFC 323.

Пётр Ян первый поединок в профессиональных ММА провёл в декабре 2014 года, тогда его соперником на турнире Eurasian Fighting Championship — Baikal Fight был Мурад Бакиев.

Ян перешёл в UFC с рекордом девять побед и одно поражение в 2018 году. В промоушене на счету Яна 12 побед и четыре поражения.

Напомним, этот поединок с Двалишвили стал вторым между бойцами. Первый бой между ними прошёл в марте 2023 года и завершился победой Мераба единогласным решением судей.