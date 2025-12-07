Статистика боя Петра Яна и Мераба Двалишвили на UFC 323

Опубликована статистика прошедшего титульного поединка на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе за чемпионство в легчайшем весе UFC между 32-летним россиянином Петром Яном и 34-летним грузином Мерабом Двалишвили.

Сражение между Петром и Мерабом продлилось все пять раундов.

Удары: Пётр Ян — 159 из 251 (63%), Мераб Двалишвили — 196 из 458 (43%).

Тейкдауны: Пётр Ян — пять из девяти (56%), Мераб Двалишвили — два из 29 (7%).

Попытки сабмишена: Пётр Ян — ноль, Мераб Двалишвили — две.

Перевороты: Пётр Ян — ноль, Мераб Двалишвили — один.

Акцентированных ударов: Пётр Ян — 139 из 230 (60%), Мераб Двалишвили — 134 из 383 (35%).

У Двалишвили было всего 134 успешных акцентированных удара из 383, 105 из которых в голову, 22 — в корпус и семь — по ногам. У Яна больше всего (109) попаданий пришлось в голову Мерабу; 17 — в корпус и 13 — в ноги.