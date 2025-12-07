Пётр Ян одержал 12-ю победу в UFC в карьере

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал 12-ю победу в карьере в UFC, нанеся поражение Мерабу Двалишвили в титульном поединке на 323-м номерном турнире лиги.

Ян перешёл в UFC с рекордом девять побед и одно поражение в 2018 году. В промоушене на счету Яна теперь 12 побед и четыре поражения.

Напомним, этот поединок с Двалишвили стал вторым между бойцами. Первый бой между ними прошёл в марте 2023 года и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Пётр стал первым россиянином, которому удалось вернуть себе чемпионский пояс после его утраты.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд.