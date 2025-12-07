Скидки
Пётр Ян во второй раз в карьере смог взять реванш
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян во второй раз в карьере сумел взять реванш после поражения, одержав победу в титульном поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Первое поражение в карьере Ян потерпел во времена выступлений в лиге ACB от Магомеда Магомедова в марте 2016 года. Тот поединок был титульным в лиге. 15 апреля 2017 года он сумел взять реванш и вернуть себе титул чемпиона ACB.

Что касается боёв с Двалишвили, то первый поединок между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тот бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

