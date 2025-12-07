Медведев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили на UFC 323

Боец RCC Борис Медведев прокомментировал победу Петра Яна в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

«Это старая добрая версия No Mercy, очень крутая победа. Вот всё, что нужно было, — это просто драться, драться, драться, драться без конца, и всё получилось. Круто! Поздравляю Петра!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Пётр и Ян уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.