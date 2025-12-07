Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Медведев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили на UFC 323

Медведев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили на UFC 323
Комментарии

Боец RCC Борис Медведев прокомментировал победу Петра Яна в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Это старая добрая версия No Mercy, очень крутая победа. Вот всё, что нужно было, — это просто драться, драться, драться, драться без конца, и всё получилось. Круто! Поздравляю Петра!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Пётр и Ян уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

Материалы по теме
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android