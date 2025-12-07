Пётр Ян остановил 27 попыток тейкдауна Двалишвили из 29 в титульном бою на UFC 323

32-летний российский боец Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую статистику по тейкдаунам в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

Пётр Ян остановил 27 попыток тейкдауна Двалишвили из 29. Таким образом, результативность Мераба в этом показателе за весь бой остановилась на отметке 7%. 5:2 по проведённым тейкдаунам в пользу Яна в этом бою.

Этот поединок стал вторым между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.