Арман Царукян отреагировал на победу Петра Яна в титульном поединке с Мерабом Двалишвили

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на победу соотечественника Петра Яна в титульном поединке легчайшего веса (до 61 кг) с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

«Великолепный бой. Поздравляю, Пётр», — написал Царукян в социальных сетях.

Пётр и Ян уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что благодаря реваншу в бою с Мерабом Пётр Ян вышел на третье место по победам среди россиян в UFC.