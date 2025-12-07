Скидки
Пётр Ян — о победе над Двалишвили: у меня к реваншам всегда более профессиональный подход

32-летний российский боец Пётр Ян высказался о ходе победного боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Очень рад, что пояс снова оказался у меня. Спасибо всем.

Не думал по ходу боя, что точно выиграл. Знал, что нужно в каждом раунде показывать инициативу и наносить урон. Я же понимаю, что дерусь дома у чемпиона, я летел сюда 30 часов. Чтобы выиграть дома у чемпиона, нужно сделать это явно, без вопросов.

У меня к реваншам всегда более профессиональный подход. И на кону была огромная мотивация (показал на пояс).

Никогда не выбирал, с кем мне драться. Что бы ни планировали в UFC, полный газ», — сказал Ян на пресс-конференции.

