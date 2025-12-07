Скидки
Бокс/ММА

Джошуа Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в XXI веке

Джошуа Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в XXI веке
Боец смешанных единоборств из Мьянмы Джошуа Ван стал первым в истории чемпионом UFC, родившимся в XXI веке.

Ранее Ван в соглавном бою турнира UFC 323 одержал победу техническим нокаутом над представителем Бразилии Александром Пантожей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Вану 24 года, он родился 10 октября 2001 года. Он стал вторым самым молодым чемпионом в истории лиги — первое место по этому показателю удерживает Джон Джонс. На момент завоевания первого титула Джонсу было 23 года и 243 дня.

