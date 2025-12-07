Джошуа Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в XXI веке

Боец смешанных единоборств из Мьянмы Джошуа Ван стал первым в истории чемпионом UFC, родившимся в XXI веке.

Ранее Ван в соглавном бою турнира UFC 323 одержал победу техническим нокаутом над представителем Бразилии Александром Пантожей.

Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Вану 24 года, он родился 10 октября 2001 года. Он стал вторым самым молодым чемпионом в истории лиги — первое место по этому показателю удерживает Джон Джонс. На момент завоевания первого титула Джонсу было 23 года и 243 дня.