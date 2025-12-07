Пётр Ян — о трилогии с Двалишвили: Мерабу нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть

32-летний российский боец Пётр Ян в ироничном ключе отреагировал на предложение провести третий бой с грузином Мерабом Двалишвили.

Сегодня, 7 декабря, Ян единогласным решением судей победил Двалишвили в главном событии турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и вернул себе чемпионский пояс.

«Трилогия? Думаю, Мерабу нужно посетить опять джакузи с мальчиками, отдохнуть, а там посмотрим», — сказал Ян на пресс-конференции.

Пётр и Мераб уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Победа в реванше с Двалишвили стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.