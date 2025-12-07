Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян — о трилогии с Двалишвили: Мерабу нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть

Пётр Ян — о трилогии с Двалишвили: Мерабу нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть
Комментарии

32-летний российский боец Пётр Ян в ироничном ключе отреагировал на предложение провести третий бой с грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Сегодня, 7 декабря, Ян единогласным решением судей победил Двалишвили в главном событии турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и вернул себе чемпионский пояс.

«Трилогия? Думаю, Мерабу нужно посетить опять джакузи с мальчиками, отдохнуть, а там посмотрим», — сказал Ян на пресс-конференции.

Пётр и Мераб уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Победа в реванше с Двалишвили стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

Материалы по теме
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android