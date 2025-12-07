Поединок Яна и Двалишвили признан «Боем вечера» на UFC 323

Титульный поединок между российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном и грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили признан «Боем вечера» на турнире UFC 323, прошедшем в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Поединок продлился и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

Соперники уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её. У Мераба Двалишвили — 20 побед и пять поражений. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.