«Бывало и хуже». Пантожа высказался о том, что получил травму в титульном поединке

Бразильский боец смешанных единоборств Александр Пантожа высказался о поражении в титульном поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря мск.

«Бывало и хуже. Я вернусь ещё сильнее, можете быть уверены в этом. Спасибо за сообщения», — написал Пантожа на своей странице в социальных сетях.

Бой продлился несколько секунд и завершился победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Джошуа Ван стал вторым самым молодым чемпионом UFC в истории и первым бойцом, родившимся в XXI веке, получившим титул.