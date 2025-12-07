Скидки
«Бывало и хуже». Пантожа высказался о том, что получил травму в титульном поединке

«Бывало и хуже». Пантожа высказался о том, что получил травму в титульном поединке
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Александр Пантожа высказался о поражении в титульном поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря мск.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

«Бывало и хуже. Я вернусь ещё сильнее, можете быть уверены в этом. Спасибо за сообщения», — написал Пантожа на своей странице в социальных сетях.

Бой продлился несколько секунд и завершился победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Джошуа Ван стал вторым самым молодым чемпионом UFC в истории и первым бойцом, родившимся в XXI веке, получившим титул.

