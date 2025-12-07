Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян — о последнем тейкдауне в бою с Двалишвили: это просто был мой вечер сегодня

Пётр Ян — о последнем тейкдауне в бою с Двалишвили: это просто был мой вечер сегодня
Комментарии

32-летний российский боец Пётр Ян прокомментировал вопрос о последнем тейкдауне в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся сегодня, 7 декабря, в главном событии турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Последний тейкдаун в бою с Мерабом? Не знаю, что вам сказать, это просто был мой вечер сегодня», — сказал Пётр на пресс-конференции после поединка.

Пётр Ян единогласным решением судей победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс. На данный момент на счету россиянина 20 побед и пять поражений в ММА. Эта победа стала для него четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

Материалы по теме
Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра
Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android