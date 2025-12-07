Пётр Ян — о последнем тейкдауне в бою с Двалишвили: это просто был мой вечер сегодня

32-летний российский боец Пётр Ян прокомментировал вопрос о последнем тейкдауне в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся сегодня, 7 декабря, в главном событии турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Последний тейкдаун в бою с Мерабом? Не знаю, что вам сказать, это просто был мой вечер сегодня», — сказал Пётр на пресс-конференции после поединка.

Пётр Ян единогласным решением судей победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс. На данный момент на счету россиянина 20 побед и пять поражений в ММА. Эта победа стала для него четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.