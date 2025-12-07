Ян ответил, с кем бы хотел подраться — ещё раз с Двалишвили или с Умаром Нурмагомедовым

32-летний российский боец Пётр Ян после победы в титульном поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) ответил, с кем бы ему было более интересно провести первую защиту – с самим Мерабом или с Умаром Нурмагомедовым (первый номер рейтинга в легчайшем весе).

«Вы же видели бой Мераба с Умаром [Нурмагомедовым]? Видели, как он прошёл, как он проходил? Как думаете, кто более опасен? Они могут провести реванш и посмотрим. Понимаете, я провёл три боя, чтобы снова подраться за пояс, очень долго к этому шёл.

Насколько важно провести защиту? Без разницы, я шёл за поясом. Сто процентов будет защита, кто бы там ни был. Я многое поменял в своём подходе, в своём тренировочном процессе. Когда я пять лет назад дрался за пояс с Альдо, у меня не было чёткого понимания, что нужно делать. Есть поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — с командой. Вот, нужно обрастать командой», — сказал Ян на пресс-конференции.