Джошуа Ван стал вторым самым молодым обладателем титула в UFC

Боец смешанных единоборств из Мьянмы Джошуа Ван стал вторым самым молодым обладателем титула в UFC.

Ранее Ван в соглавном бою турнира UFC 323 одержал победу техническим нокаутом над представителем Бразилии Александром Пантожей.

Вану 24 года, он родился 10 октября 2001 года. Он стал вторым самым молодым чемпионом в истории лиги — первое место по этому показателю удерживает Джон Джонс. На момент завоевания первого титула Джонсу было 23 года и 243 дня. Вану на момент завоевания титула исполнилось 24 года и 57 дней. Он на 15 дней моложе бразильца Жозе Альдо на момент получения им титула в ноябре 2010 года.

Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

