Пётр Ян — о локации для следующего поединка: хоть на Аляске поставьте

32-летний россиянин Пётр Ян иронично ответил на вопрос о локации для проведения следующего поединка после победы над грузином Мерабом Двалишвили единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

«Какая локация удобна для меня? Мне без разницы. Я сюда летел 30 часов. Хоть на Аляске поставьте. У меня тут 12 часов разницы с домом, разные климатические условия. Дайте локацию (смеётся)», — заявил Ян на пресс-конференции.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. Эта победа стала для Яна четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.

Этот поединок стал вторым между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся весной 2023 года и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.