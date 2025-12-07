Титульный бой Пантожи и Вана стал третьим в истории, остановленным из-за серьёзной травмы

Титульный поединок между представителем Мьянмы Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей стал лишь третьим в истории UFC, остановленным из-за травмы.

Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Примечательно, что оба предыдущих поединка проходили с участием другого бразильца — Андерсона Силвы. Первый такой бой состоялся на турнире UFC 90 — тот поединок завершился травмой колена у Патрика Коте и победой Андерсона Силвы.

Второй бой прошёл в декабре 2013 года — Силва получил перелом ноги в реванше с Крисом Уайдманом.

В данный список не входят поединки, остановленные из-за тычков в глаз или ударов в пах.