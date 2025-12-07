«Это мой муж!» Жена Яна отреагировала на победу Петра в титульном поединке с Двалишвили

Юлия Ян, супруга российского бойца Петра Яна, эмоционально отреагировала на победу супруга в титульном поединке легчайшего веса (до 61 кг) с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

«Всё получилось! Вы видели! Это мой муж чемпион UFC. В этой жизни возможно всё. Это история. Ты уникальный. Я верила и знала! Как я горжусь тобой!» — написала Юлия в социальных сетях.

Пётр и Мераб уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.