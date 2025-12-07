«Сразу позвонил жене». Пётр Ян — о том, как семья отреагировала на победу в UFC 323

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, что сразу после боя с грузином Мерабом Двалишвили позвонил своей жене.

«Сразу позвонил жене, они очень рады. Сыновья всё понимают, смотрят бои. Думаю, им очень приятно», — заявил Ян на пресс-конференции после боя.

Поединок с Двалишвили продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Пётр завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, но утратил его в марте 2021 года из-за дисквалификации за запрещённый удар в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.