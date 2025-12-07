Скидки
Бокс/ММА

«Мне плевать на цифры в рейтингах». Дана Уайт категорично высказался о положении Царукяна

Президент промоушена UFC Дана Уайт категорично высказался о положении дел в карьере россиянина Армана Царукяна, который занимает первое место в рейтинге лёгкого веса организации (до 70 кг).

«Я бы не назвал его «выбывшим» из игры. У него был шанс. И вы знаете, чем это всё закончилось (речь про то, что Царукян снялся с титульного боя с Исламом Махачевым за несколько дней до его проведения. – Прим. «Чемпионата»). Теперь ему снова надо заслужить это право, ему придётся пробиваться к титульнику обратно. И мне плевать на цифры в рейтингах», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 323.

Многие ожидали, что после недавней победы Армана над Дэном Хукером он получит титульный шанс, однако этого не случилось. Временный пояс на время паузы в карьере Илии Топурии оспорят Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи.

