«Еду в госпиталь с братишкой». Двалишвили показал видео со Стерлингом после боя с Яном
Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили после поражения в титульном поединке с россиянином Петром Яном отправился в больницу на карете скорой помощи в сопровождении другого экс-чемпиона лиги — Алджамейна Стерлинга. Видео было опубликовано на странице в социальных сетях спортсмена.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Еду в госпиталь со своим братишкой Алджой Стерлингом. Мой братишка пьёт свой Funk Harbor», — сказал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Ему 32 года. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её. У Мераба Двалишвили 20 побед и пять поражений. Ему 34 года. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.

