Пётр Ян — о Шоне О'Мэлли: я хочу, чтобы люди менялись в лучшую сторону

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе 32-летний россиянин Пётр Ян ответил на вопрос о желании снова встретиться в октагоне с американцем Шоном О'Мэлли.

«О'Мэлли? Я слышал его интервью, где он сказал, что услышал, как я назвал его девушкой с дороги, после чего посмотрел на себя и понял: «Да, это реально так». А сейчас я смотрю — он вообще не поменялся. Зачем он мне нужен? Я хочу, чтобы люди менялись в лучшую сторону», — заявил Ян на пресс-конференции после боя с грузином Мерабом Двалишвили.

Российский боец MMA уже встречался с О'Мэлли в рамках турнира UFC 280, который состоялся в ночь на 23 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он потерпел поражение от американца раздельным решением судей.

