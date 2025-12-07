Умар Нурмагомедов отреагировал на результат боя Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал бой соотечественника и третьего номера рейтинга UFC в легчайшем весе Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

«Отличный, зрелищный бой. Поздравления Петру. Я думаю, 24 января станет понятно, кто следующий», — написал Умар Нурмагомедов в своём аккаунте в социальной сети Х.

Титульный поединок состоялся в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США). 32-летний Ян одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) и вернул себе чемпионский пояс UFC. Ранее спортсмен владел титулом с июля 2020 по март 2021 года и потерял его в первой защите из-за дисквалификации за запрещённый удар в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.