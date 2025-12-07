В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 323, где в главном событии шоу третий номер рейтинга UFC и чемпион в легчайшем весе россиянин Пётр Ян одержал победу в реванше единогласным решением судей над экс-чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили и забрал пояс.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен стать следующим соперником Петра Яна?»

Напомним, впервые Пётр Ян стал чемпионом в июле 2020 года, однако уже в следующем поединке, который состоялся в марте 2021 года, был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в голову соперника, находившегося на трёх точках опоры, из-за чего и утратил титул.