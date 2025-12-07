Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кто должен стать следующим соперником Петра Яна?

Кто должен стать следующим соперником Петра Яна?
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 323, где в главном событии шоу третий номер рейтинга UFC и чемпион в легчайшем весе россиянин Пётр Ян одержал победу в реванше единогласным решением судей над экс-чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили и забрал пояс.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен стать следующим соперником Петра Яна?»

Напомним, впервые Пётр Ян стал чемпионом в июле 2020 года, однако уже в следующем поединке, который состоялся в марте 2021 года, был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в голову соперника, находившегося на трёх точках опоры, из-за чего и утратил титул.

Материалы по теме
Ян ответил, с кем бы хотел подраться — ещё раз с Двалишвили или с Умаром Нурмагомедовым
Материалы по теме
Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра
Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android