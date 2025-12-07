Скидки
Бокс/ММА Новости

«Вернусь сильнее, чем когда-либо». Мераб Двалишвили опубликовал пост о поражении от Яна

«Вернусь сильнее, чем когда-либо». Мераб Двалишвили опубликовал пост о поражении от Яна
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили после поражения в титульном поединке с россиянином Петром Яном оставил комментарий с обращением к своим подписчикам.

«Сегодняшний вечер не был для меня удачным, но я вернусь сильнее, чем когда-либо. Спасибо всем за поддержку», — прокомментировал поражение Мераб в своём аккаунте в социальной сети Х.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Титульный поединок состоялся в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Бой Яна и Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

У Мераба Двалишвили 20 побед и пять поражений. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.

