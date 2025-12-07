Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сегодня без победы, зато с попкорном». Гуськов опубликовал видео после боя с Блаховичем

«Сегодня без победы, зато с попкорном». Гуськов опубликовал видео после боя с Блаховичем
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в категории до 93 кг, который представляет Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов поделился видео после боя с поляком Яном Блаховичем. Номерной турнир UFC 323 состоялся в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Ян Блахович (W)— Богдан Гуськов
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ян Блахович
Окончено
MD
Богдан Гуськов

«Друзья, сегодня без победы, зато с попкорном. Всё чётко, продолжаем двигаться», — сказал Гуськов в видео.

Бой между представителями полутяжёлого веса продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича теперь 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья. Богдан прервал свою победную серию из четырёх поединков.

Материалы по теме
Легендарная польская мощь работает. Гуськов не смог одолеть Блаховича
Легендарная польская мощь работает. Гуськов не смог одолеть Блаховича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android