«Сегодня без победы, зато с попкорном». Гуськов опубликовал видео после боя с Блаховичем

11-й номер рейтинга UFC в категории до 93 кг, который представляет Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов поделился видео после боя с поляком Яном Блаховичем. Номерной турнир UFC 323 состоялся в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Друзья, сегодня без победы, зато с попкорном. Всё чётко, продолжаем двигаться», — сказал Гуськов в видео.

Бой между представителями полутяжёлого веса продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича теперь 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья. Богдан прервал свою победную серию из четырёх поединков.