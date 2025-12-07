Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Ислама Махачева поздравил Петра Яна с победой на UFC 323

Менеджер Ислама Махачева поздравил Петра Яна с победой на UFC 323
Комментарии

Работающий в США менеджер действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Ризван Магомедов прокомментировал победу россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили в прошедшем титульном поединке в рамках UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Фото: Скриншот из социальных сетей Ризвана Магомедова

«Пётр Ян, поздравляю! Заслужено!» — написал Магомедов.

Бой Яна и Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс. На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её.

Материалы по теме
Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android