Менеджер Ислама Махачева поздравил Петра Яна с победой на UFC 323

Работающий в США менеджер действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Ризван Магомедов прокомментировал победу россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили в прошедшем титульном поединке в рамках UFC 323.

Фото: Скриншот из социальных сетей Ризвана Магомедова

«Пётр Ян, поздравляю! Заслужено!» — написал Магомедов.

Бой Яна и Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс. На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед, продлив её.