Бокс/ММА Новости

«Ну это нереально, что за красавец». Борщёв прокомментировал победу Петра Яна в UFC 323

«Ну это нереально, что за красавец». Борщёв прокомментировал победу Петра Яна в UFC 323
33-летний российский боец, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в прошедшем бою с грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Фото: Скриншот из социальных сетей Вячеслава Борщёва

«Ну это нереально, что за красавец», — написал Борщёв, сделав репост коллажа с Петром из официального аккаунта UFC.

Российский боец Пётр Ян остановил 27 из 29 попыток тейкдауна Мераба Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоялся в ночь с 6 на 7 декабря. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

