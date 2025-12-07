«Ну это нереально, что за красавец». Борщёв прокомментировал победу Петра Яна в UFC 323

33-летний российский боец, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в прошедшем бою с грузином Мерабом Двалишвили.

Фото: Скриншот из социальных сетей Вячеслава Борщёва

«Ну это нереально, что за красавец», — написал Борщёв, сделав репост коллажа с Петром из официального аккаунта UFC.

Российский боец Пётр Ян остановил 27 из 29 попыток тейкдауна Мераба Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоялся в ночь с 6 на 7 декабря. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.