Бокс/ММА Новости

«Для нас ты всегда будешь лучшим». Топурия поддержал Двалишвили после проигрыша Петру Яну

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил слова поддержки грузину Мерабу Двалишвили после его поражения от россиянина Петра Яна на турнире UFC 323, который состоялся в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

Фото: Скриншот и социальных сетей Илии Топурии

«Брат, жизнь полна неожиданных поворотов, но для нас ты всегда будешь лучшим. Ты вернёшься гораздо сильнее», — написал Топурия.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

У Мераба Двалишвили 20 побед и пять поражений. Грузин до этого боя шёл на серии из 14 побед.

